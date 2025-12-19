Μπήκαν νέες κάμερες για παράβαση του ΚΟΚ στην Αττική - Αναλυτικά τα πρώτα σημεία

Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, μίλησε στην ΕΡΤ για τις νέες κάμερες που τοποθετήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε κεντρικούς κόμβους της Αττικής, όπου καταγράφουν τροχονομικές παραβάσεις.

«Αρχικά, είναι κάμερες που καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, μία εγκληματική ενέργεια. Οι πρώτες επτά τοποθετήθηκαν στον κόμβο Αλίμου και Ποσειδώνος, εχθές το βράδυ κατά τις 11:00 το βράδυ» εξήγησε ο κ. Ιαβέρης.

«Οι κάμερες, όπως είπα, καταγράφουν μόνο την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Οι δύο εξ' αυτών έχουν τοποθετηθεί στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Αλίμου, ενώ θα μπουν κι άλλες δύο προς Γλυφάδα» πρόσθεσε στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής.

Κάμερες στην Αττική: Πού θα τοποθετηθούν

«Μπήκαν επτά κάμερες εχθές το βράδυ, ενώ αναμένονται άλλες 44. 11 εξ' αυτών τον Ιανουάριο, 33 μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου και τον Μάρτιο 85, ενώ στα μέσα Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί το σύστημα» κατέληξε ο κ. Ιαβέρης.

Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν κεντρικές οδούς, όπως η Πανεπιστημίου και η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και άλλες σημαντικές περιοχές σε Δήμους όπως η Αγία Παρασκευή και η Ραφήνα.

Συνοπτικά τα οκτώ σημεία είναι: