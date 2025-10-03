Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της Καρολάιν για την πρόθεσή του να ζητήσει αναίρεση της απόφασης

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση γυναικοκτονίας της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά το 2021, καθώς ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ετοιμάζεται να υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, μίλησε στο Live News για την πρόθεση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου να κάνει αίτηση αναίρεσης της απόφασης.

«Δεν με νοιάζει και πολύ τι κάνει ο Αναγνωστόπουλος. Μπορεί να περάσει το υπόλοιπο της ποινής του στη φυλακή σκεπτόμενος τρόπους να ξεφύγει. Το αποτέλεσμα όμως, θα είναι πάντα το ίδιο. Δεν θα βγει από τη φυλακή μέχρι να πλησιάζει τα 60 του. Δολοφόνησε την όμορφη κόρη μου ενώ κοιμόταν, μόνο και μόνο επειδή επρόκειτο να τον καταγγείλει για την πρόθεσή του να κάνει εμπόριο ναρκωτικών» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Η μικρή μου εγγονή τα πάει πολύ καλά. Από πέρσι πηγαίνει σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο και το απολαμβάνει πολύ. Το χλωμό δέρμα της δεν σχολιάζεται στο σχολείο, επειδή υπάρχουν πολλοί ξένοι εκεί. Ωστόσο, όταν κυκλοφορεί στην πόλη, όλοι την κοιτάζουν επειδή είναι ψηλή, λεπτή και έχει ανοιχτόχρωμα καστανά μαλλιά. Είναι πολύ όμορφη και την αγαπώ πολύ».

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τι θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία

Όσο για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και την πρόθεσή του να υποβάλει αναίρεση της απόφασης, είπε πως «είναι δικαίωμα κάθε καταδικασμένου εγκληματία στην Ελλάδα να υποβάλει αίτηση για αναθεώρηση της καταδίκης του από το Ανώτατο Δικαστήριο. Όχι της ποινής, αλλά της ίδιας της καταδίκης. Πριν από αυτό όμως, πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες στα κατώτερα δικαστήρια».

«Στην περίπτωση του Αναγνωστόπουλου, αυτό δεν έχει γίνει. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να κληθεί να εξετάσει τα πρακτικά της αρχικής δίκης, για τυχόν νομικά σφάλματα. Εάν διαπιστωθούν τέτοια σφάλματα, μπορεί να ακυρωθεί η καταδίκη και να διαταχθεί επανάληψη της δίκης. Βέβαια, αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο, καθώς ο Εισαγγελέας σπάνια κάνει νομικά σφάλματα κατά την άσκηση δίωξης σε μια υπόθεση» κατέληξε ο πατέρας της Καρολάιν.