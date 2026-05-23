Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: «Σκεφτόμουν αν εγώ τον πετύχω στο δρόμο τι θα κάνω;»

Ο Κώστας Μπακογιάννης σχολίασε την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε εκπομπή του Mega.

Ο ίδιος, του οποίου ο πατέρας, Παύλος Μπακογιάννης, δολοφονήθηκε από τη «17 Νοέμβρη» το 1989, μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για την υπόθεση και τις σκέψεις που έκανε όταν πληροφορήθηκε την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου.

Όπως είπε, η πρώτη του αντίδραση ήταν να αναρωτηθεί πώς θα αισθανόταν αν τον συναντούσε τυχαία στον δρόμο ή πώς θα εξηγούσε την υπόθεση στα παιδιά του. «Χθες με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου και με ρώτησε. Η απάντηση είναι δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θέλει τα παιδιά του να αισθάνονται ασφάλεια και αγάπη.

Κώστας Μπακογιάννης: «Έχει καταδικαστεί ισόβια 17 φορές αλλά εξέτισε 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία»

«Ξύπνησα και κοίταζα τα σαιτ και σκεφτόμουν αν εγώ τον πετύχω στο δρόμο τι θα κάνω; Και αν τον δουν τα παιδιά μας τι θα κάνουμε;», ανέφερε αρχικά.

«Μετά διόρθωσα τον εαυτό μου γιατί εγώ μπορώ να το μοιράζομαι δημόσια αλλά υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν. Έχουμε ένα σύστημα που πρέπει να ξαναδούμε, έχει καταδικαστεί ισόβια 17 φορές αλλά εξέτισε 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Το θεωρούμε αυτό δικαιοσύνη; Εμένα με ξεπερνάει», συνέχισε.

«Εχθές με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου και με ρώτησε. Η απάντηση είναι δύσκολη. Εγώ θέλω τα παιδιά μου να αισθάνονται ασφαλή και να έχουν αγάπη Ότι τους απαντάω, το απαντώ μέσα από αυτό το πρίσμα. Εμείς που πολιτευόμαστε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε για τη δικαιοσύνη. Η πολιτική είναι η τέχνη του αποτελέσματος, αλλά και να μπορούμε να μπαίνουμε στα παπούτσια των άλλων. Πολιτικοποιούμε τους θανάτους αλλά στα νεκροταφεία είμαστε όλοι ίσοι», συμπλήρωσε

Αναφερόμενος τέλος στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη δράση της «17 Νοέμβρη» και ειδικά στη συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε πως δεν άντεξε να το παρακολουθήσει, τονίζοντας ότι δεν θέλει ποτέ να δει στη ζωή του το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.