Μοσχάτο: 13χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα 15 μαθητών

Θύμα επίθεσης από 15 συμμαθητές του -για μία λεκτική παρεξήγηση- έπεσε ένας 13χρονος και ένας 12χρονος στο Μοσχάτο, σε κεντρική πλατεία της περιοχής.

Το ανήλικο θύμα της επίθεσης στο Μοσχάτο μίλησε στο Mega, περιγράφοντας τα εξής: «15 άτομα με έπιασαν από το κεφάλι και με έριξαν κάτω. Με χτύπησαν με κλωτσιές και μετά με σήκωσαν για να με χτυπήσουν πάλι, αλλά αυτή τη φορά στο πρόσωπο με χαστούκια. Μου φώναζαν ότι θα με σκοτώσουν».

Σύμφωνα με μαρτυρίες από μαθητές που φοιτούν στα σχολεία του Μοσχάτου, φαίνεται πως στην περιοχή κυριαρχεί μια συμμορία ανηλίκων, ονόματι «183», που επιτίθεται σε μαθητές, είτε στους σχολικούς χώρους, είτε εκτός.

Μοσχάτο: Συχνό φαινόμενο τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων

«Είναι μια ομάδα η 183, οι οποίοι είχαν πάει και σε μια χοροεσπερίδα, και εκεί πέρα άρχισαν να πλακώνουν διάφορα παιδιά για την πλάκα τους. Αυτός που κερδίζει είναι αυτός, που χτυπάει πιο πολύ και αυτός, που χάνει είναι αυτός, που πέφτει κάτω» είπε ακόμη το θύμα της επίθεσης στο Μοσχάτο.

Σε άλλη κατάθεση για τη βία μεταξύ ανηλίκων στο Μοσχάτο, γίνεται γνωστό το εξής: «Ένας 16χρονος, 17χρονος ζει στο κόκκινο, ζει όσο πιο κόκκινα μπορεί δηλαδή, να το πω έτσι και δεν βλέπει όρια. Έχω δει ένα παιδί κάτω, τον κυνηγούσαν 15 άτομα, τον βάλαν κάτω μπροστά σε ένα αμάξι και αρχίσαν και τον κλωτσάγανε με μανία, κανένας δεν έκανε τίποτα. Σαν ξεκαθάρισμα φαινόταν».

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι μόνο για το πρώτο οκτάμηνο του 2025, 350 ανήλικοι συνελήφθησαν για βίαιες επιθέσεις.