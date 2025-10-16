«Το μόνο χωριό που δεν ξανακατοικήθηκε» - 84 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των Κερδυλλίων

Το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο στα Κερδύλλια Σερρών, όπου συμπληρώνονται 84 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της περιοχής.

Ο Γιώργος Γκάλιος, πρόεδρος κοινότητας Κερδυλλίων Σερρών, μίλησε στον ΣΚΑΪ για το ναζιστικό έγκλημα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς όπως ειπώθηκε, συμπληρώνονται 84 χρόνια.

«Πριν 84 χρόνια έγινε ένα έγκλημα από τους Γερμανούς κατακτητές, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος σκότωσαν 238 άτομα από 16 έως 60 ετών» είπε αρχικά.

Το χρονικό του Ολοκαυτώματος των Κερδυλλίων

«Είναι το πρώτο Ολοκαύτωμα που έγινε στον ηπειρωτικό, ελλαδικό χώρο, 17 Οκτωβρίου 1941 και, παράλληλα, είναι το μοναδικό χωριό που δεν ξανακατοικήθηκε» περιέγραψε ο κ. Γκάλιος.

«Αύριο είναι η 84ή επέτειος, έχουμε το μνημόσυνο παρουσία πολιτικών, στρατιωτικών» κατάληξε ο πρόεδρος κοινότητας Κερδυλλίων Σερρών.

Στις 17 Οκτωβρίου 1941, 230 περίπου άνδρες ηλικίας από 15 ως 60 ετών, εκτελέστηκαν από τους Ναζί στα Άνω και Κάτω Κερδύλλια του Δήμου Αμφίπολης, κοντά στις Σέρρες.

Το ολοκαύτωμα των Κερδυλλίων υπήρξε από τις πρώτες μαζικές εκτελέσεις αμάχων στην Ελλάδα -είχε προηγηθεί η σφαγή στην Κάνδανο Χανίων στις 3 Ιουνίου 1941- από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, ως αντίποινα για τη δράση ανταρτών στην περιοχή, ενώ και τα δύο χωριά πυρπολήθηκαν.