Μοναστηράκι: Γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Στο Μοναστηράκι μία νεαρή γυναίκα, περίπου 20 ετών, έπεσε το βράδυ της Τρίτης από τον 6ο όροφο κτιρίου.

Το κτίριο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς.

Το περιστατικό στο Μοναστηράκι

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 όταν η νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 6ο όροφο.

Η νεαρή παρελήφθη εν ζωή από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τα αίτια της πτώσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ