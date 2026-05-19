Μωβ μέδουσες: Εντοπίστηκαν στον Παγασητικό - Γιατί υπάρχει έξαρση

Ο Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος και εθελοντής του ελληνικού παρατηρητηρίου βιοποικιλότητας, μίλησε στο Action24 σχετικά με τις μωβ μέδουσες και γιατί, και φέτος, παρατηρείται έξαρση.

Ο κ. Τακλής ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως αριθμός από μωβ μέδουσες εντοπίστηκε και στον Παγασητικό Κόλπο: «Αρχικά, για να ξέρει και το κοινό, υπάρχει και ιστοσελίδα ως προς τις ακριβείς τοποθεσίες με τις μωβ μέδουσες. Στο playstore έχει την ονομασία "Μέδουσες στην Ελλάδα" και είναι μέσα στο Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας».

«Οι μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στην είσοδο του Παγασητικού Κόλπου, στην Αγία Κυριακή. Προς τα πάνω, δηλαδή προς τον Βόλο, είναι μεμονωμένες, ενώ αριθμός τους είχε καταγραφεί και κατά τους χειμερινούς μήνες» εξήγησε σχετικά ο κ. Τακλής. Μάλιστα, μιλώντας για την κατάσταση στον Ευβοϊκό Κόλπο, είπε πως η βόρεια και η νότια πλευρά του είναι γεμάτες.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως δεν έχουν εντοπιστεί μωβ μέδουσες στις Σποράδες, ούτε στη βόρεια πλευρά της Εύβοιας.

Μωβ μέδουσες: Γιατί υπάρχει έξαρση

«Πρόκειται για τη δεύτερη χρονιά έξαρσης και από εκεί και πέρα, θα είναι λίγο πιο αυξημένη πληθυσμιακά η παρουσία τους» ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Τακλής.

Διευκρίνισε, δε, ότι δεν μπορούν να προβλεθούν με ακρίβεια οι μετακινήσεις τους, δεδομένων των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, ενώ στάθηκε γιατί υπάρχει -για δεύτερη χρονιά- έξαρση στον αριθμό τους.

«Η έξαρση είναι φυσικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι καινούργιο και χρειάζεται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Δηλαδή, αυξήθηκαν τα νιτρικά, το φυτοπλαγκτόν/ Παράλληλα, αυξήθηκε η θερμοκρασία και μειώθηκαν οι φυσικοί θηρευτές» τόνισε σχετικά με την αύξηση στον αριθμό των μωβ μεδουσών.

Τι είναι οι μωβ μέδουσες

Η μωβ μέδουσα ή τσούχτρα (επιστημονική ονομασία: Pelagia noctiluca) είναι μέδουσα της οικογένειας Πελαγίδες και το μόνο αναγνωρισμένο επί του παρόντος είδος στο γένος της.

Η επιστημονική ονομασία προέρχεται από τα ελληνικά, πελαγία σημαίνει «θαλασσινός», από τη λέξη πέλαγο, και στα λατινικά noctiluca είναι η συνδυαστική μορφή του nox «νύχτα» και lux σημαίνει φως· επομένως, η Pelagia noctiluca μπορεί να περιγραφεί ως ένας θαλάσσιος οργανισμός με την ικανότητα να λάμπει στο σκοτάδι (βιοφωταύγεια). Απαντάται παγκοσμίως σε τροπικές και θερμές εύκρατες θάλασσες,αν και υπάρχουν υποψίες ότι καταγραφές από την περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού, η οποία περιλαμβάνει τη Μεσόγειο και τον Κόλπο του Μεξικού, αντιπροσωπεύουν στενά συγγενικά αλλά προς το παρόν μη αναγνωρισμένα είδη.

Ένα αρκετά μικρό και ποικιλόχρωμο είδος, τόσο τα πλοκάμια του όσο και η (ασυνήθιστο στις μέδουσες) καμπάνα καλύπτονται από κεντριά. Τα περιστατικά τσιμπήματος είναι κοινά, επώδυνα και τα συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά γενικά δεν είναι επικίνδυνα. Εχουν καταγραφεί σμήνη Pelagia noctiluca που εξαφανίζουν ολόκληρα ιχθυοτροφεία. Εξαιτίας αυτού, έχει γίνει ένα από τα πιο μελετημένα είδη μεδουσών.

Με πληροφορίες από Action24, ΕΟΔΥ