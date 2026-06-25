Μωβ μέδουσες: Ακυρώνονται κρατήσεις και μειώνονται τα έσοδα, λέει η ΚΕΕΕ

Οι μωβ μέδουσες αυξήθηκαν στον Ευβοϊκό και Μαλιακό Κόλπο και επηρεάζουν αρνητικά την τουριστική περίοδο, σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Η ΚΕΕΕ αιτείται να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις των περιοχών του βόρειου Ευβοϊκού και του Μαλιακού Κόλπου, επισημαίνοντας στη σχετική επιστολή της, ότι η αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στην τουριστική αγορά, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται κρατήσεις, να μειώνεται η επισκεψιμότητα και να λιγοστεύουν τα έσοδα για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας, της εστίασης, της αναψυχής και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.



Παράλληλα, τίθεται ως αναγκαία η λήψη ειδικών μέτρων στήριξης, όπως προγράμματα ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης, κάλυψης λειτουργικών δαπανών και αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να προστατευθεί η οικονομική δραστηριότητα και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στις περιοχές που επηρεάζονται από το φαινόμενο.



«Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί να υπάρξει έγκαιρη κινητοποίηση, ώστε να στηριχθούν οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες οι οποίες εξαρτώνται από την τουριστική δραστηριότητα. Με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων μπορούμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις και να διαφυλάξουμε την αναπτυξιακή δυναμική των περιοχών αυτών», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς.

Μωβ μέδουσες: Γιατί αυξάνονται – Τι πρέπει να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

Σύμφωνα με τον θαλάσσιο βιολόγο Χρήστο Ταγκλή, η μείωση του πληθυσμού των μωβ μεδουσών αναμένεται να αρχίσει από τον τρίτο χρόνο της έξαρσης, δηλαδή από το επόμενο έτος.

Όπως ανέφερε πριν μερικές ημέρες ρεπορτάζ του Alpha, ο πληθυσμός των μεδουσών μετακινείται συνεχώς με τη βοήθεια των θαλάσσιων ρευμάτων και των ανέμων. Έτσι, μια ακτή μπορεί να εμφανίζει αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών τη μία ημέρα και να μην έχει καμία την επόμενη.

Ο κ. Ταγκλής εξήγησε ότι αναμένεται περαιτέρω αύξηση των μωβ μεδουσών λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας. Όπως σημείωσε, όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 16 βαθμούς Κελσίου, οι μέδουσες αναπαράγονται κανονικά.

Σε περίπτωση τσιμπήματος, ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής συνιστά: «να εφαρμόσει θαλασσινό νερό με μαγειρική σόδα για να απενεργοποιηθεί η νευροτοξίνη και μετά μια κορτιζονούχα κρέμα».



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Alpha