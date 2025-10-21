Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για την τροπολογία

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, έπειτα από κάλεσμα οργανώσεων και κομμάτων της αντιπολίτευσης, με αφορμή την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και του χώρου μπροστά από αυτό, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Δεκάδες πολίτες κατέφθασαν στο κέντρο της Αθήνας, με κύριο αίτημά τους «η πλατεία Συντάγματος να μείνει ελεύθερη».

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Τι προβλέπει η τροπολογία

Στη σχετική τροπολογία για το μνημείο προβλέπεται και ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή χρηματικό πρόστιμο, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παράγραφος 1.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών «Σύσταση και Οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», στο χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του

η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου

η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

Στην τροπολογία, προστίθεται ότι όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

«Ο στόχος δεν είναι διχαστικός. Ο στόχος είναι ο σεβασμός. Η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι αλά καρτ» δήλωσε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Για «συμβολικό βάρος που πρέπει να διαφυλάξουμε» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απόφασή του να προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση προκειμένου η προστασία του μνημείου να περάσει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος, είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους. Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική, πρέπει να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου», είπε ο πρωθυπουργός.

Επίσης, αποσαφήνισε ότι «η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου στο Άμυνας».