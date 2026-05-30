ΜΜΜ: Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα , Σάββατο (30/5), τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με στόχο τη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.

Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον τριάντα ημερών.

Μέχρι τώρα, η ποινή για μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο.

Η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί τον νόμο 5290/2026, που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ