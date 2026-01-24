Μητσοτάκης στα Καλάβρυτα: «Έχει και σόμπα» - Έκανε το trend και παρουσίασε το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί του Σαββάτου 24/1.

Η άφιξή του πραγματοποιήθηκε παρουσία ολιγομελούς συνοδείας ασφαλείας.

Σύμφωνα με το kalavrytanews.com, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε εισιτήριο, κρατώντας τα χιονοπέδιλα στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τον κόσμο. Μάλιστα, δεν άργησε να γίνει αντιληπτός, με αρκετούς να τον αναγνωρίζουν.

Ο πρωθυπουργός έμεινε λίγες ώρες στα Καλάβρυτα και επέστρεψε το απόγευμα στην Αθήνα.

Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο καφέ: Έχει και σόμπα, αυτός είναι ο αναβατήρας

Με την επίσκεψη του αυτή, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά και τα έργα που έχουν γίνει στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, το οποίο είναι δημοτική επιχείρηση. Πρόκειται για έργα άνω των 20 εκατ. ευρώ με αναβάθμιση αναβατήρων και πιστών.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός ανέβηκε και στον υψηλότερο αναβατήρα του βουνού, τη Στύγα, και μέσα από ένα βίντεο στα social media του χιονοδρομικού κέντρου παρουσίασε το νέο καφέ που στεγάζεται εκεί.

«Μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας στα Καλάβρυτα. Αυτό… είναι το καφέ. Έχει και σόμπα. Και αυτός είναι ο αναβατήρας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας το trend και παρουσιάζοντας το νέο καφέ.

«Τερματίσαμε το trend» σχολίασε το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.