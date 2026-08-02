Μητσοτάκης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Δύο μαχητές της πρώτης γραμμής χάθηκαν στη μάχη με τις φωτιές»

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή στη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού μάς γεμίζει όλους με οδύνη», ανέφερε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τους δύο νεκρούς «μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές», επισημαίνοντας τις ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους.

Συλλυπητήρια και από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο θυμάτων εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες. Μετά τον θάνατο τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, σήμερα στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Αττική: Πώς συνέβη το δυστύχημα

Τα δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα το απόγευμα της Κυριακής, ενώ συμμετείχαν στην κατάσβεση του τεράστιου μετώπου κοντά στην Ψάθα και τον Άγιο Νεκτάριο.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία το ένα ελικόπτερο πέφτει πάνω στο άλλο και ακολουθεί η πτώση τους. Άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο ανέφεραν ότι μετά τη σύγκρουση ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος.

Από το ένα ελικόπτερο ανασύρθηκαν νεκροί ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής. Οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο, ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής, διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα.

Και οι τέσσερις ήταν ιδιώτες, εργαζόμενοι στις εταιρείες από τις οποίες είχε μισθώσει τα ελικόπτερα η ελληνική πολιτεία. Κανείς τους δεν ανήκε στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Τα δύο εναέρια μέσα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Μετά τη σύγκρουση κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν και περισυνέλεξαν όλους τους επιβαίνοντες.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου, όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης καθηλώθηκαν.

Οι εναέριες επιχειρήσεις συνεχίζονται με οκτώ ελικόπτερα Erickson, δύο αεροσκάφη Canadair και δύο ελικόπτερα Chinook.

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