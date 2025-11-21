Μητέρα Τσιτσιπά για κλήση €2.000 στην Αττική Οδό: «Ο Στέφανος είναι στην Αφρική τώρα, ήταν τότε στην Ελλάδα;»

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση με το αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά και την κλήση 2.000 ευρώ στην Αττική Οδό.

Το όχημα του Στέφανου Τσιτσιπά εντοπίστηκε από τις «έξυπνες» κάμερες της Αττικής Οδού να κινείται με ταχύτητα που άγγιζε τα 210 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα να επιβληθεί ψηφιακή κλήση μέσω gov.gr.

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, τοποθετήθηκε χθες αναφορικά με την είδηση που δημοσιεύθηκε το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου επισημαίνοντας πως δεν οδηγούσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το αυτοκίνητό του, το οποίο κινούνταν με 210 χιλιόμετρα.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τι λέει η μητέρα του

Η μητέρα του Έλληνα τενίστα, Γιουλία Σαλνίκοβα, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφορικά με το περιστατικό, τονίζοντας πως ο γιος της βρίσκεται για διακοπές στην Αφρική, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του και ενόψει της προετοιμασίας του για την νέα αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, ανέφερε πως o αθλητής δεν γνωρίζει για τον σάλο που έχει προκληθεί πίσω στην Ελλάδα, ενώ όταν αναφέρθηκε πως το συμβάν έλαβε χώρα πριν δύο μήνες, η ίδια είπε πως μάλλον οδηγούσε άλλος.

«Τώρα ο Στέφανος είναι Αφρική, κάνει διακοπές. Ήταν τότε στην Ελλάδα; Μάλλον θα οδηγούσε άλλος. Ο Στέφανος είναι μακριά τώρα. Προετοιμασία θα κάνει Δεκέμβριο στο Τατόι και μετά θα πάει προς Αυστραλία (σ.σ.: Australian Open) σιγά σιγά. Στο αυτοκίνητο έχει προτίμηση στην Aston Martin από μικρή ηλικία. Του αρέσουν και τα ηλεκτρικά τα Tesla και μας έκανε δώρο από ένα σε εμένα και στον σύζυγό μου» δήλωσε χαρακτηριστικά.