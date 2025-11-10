Μητέρα γέννησε το δεύτερο παιδί της μετά μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

Η Ειρήνη Κόκκα είναι μία από τις μόλις 33 περιπτώσεις διεθνώς που έχουν επιτύχει δεύτερο τοκετό, έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού.

Την Κυριακή, η 40χρονη μητέρα γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους 2 κιλών και 900 γραμμαρίων, με καισαρική τομή και σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η ίδια όσο και το νεογνό, είναι καλά στην υγεία τους και παρακολουθούνται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Η περίπτωση της κ. Κόκκα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ελάχιστες περιπτώσεις παγκοσμίως, όπου έχει επιτευχθεί γέννηση δεύτερου παιδιού έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Πρόκειται για τεχνική που εφαρμόζεται με στόχο την αποκατάσταση της γονιμότητας μετά από θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία.

Πριν από 17 χρόνια, η Ειρήνη Κόκκα διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Το 2013 παρουσιάστηκε υποτροπή και πριν περάσει στο επόμενο στάδιο της θεραπείας, προχώρησε σε κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού.

Το χειρουργικό στάδιο μεταδόθηκε ζωντανά σε 13 δημόσια νοσοκομεία

Μετά την αποθεραπεία το 2021, πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση του κρυοσυντηρημένου φλοιού ωοθηκών στις μη λειτουργικές ωοθήκες της. Η επέμβαση έγινε υπό την επίβλεψη εξειδικευμένης ομάδας γιατρών και κλινικών εμβρυολόγων σε συνεργασία με ομάδα από τη Νορβηγία και το Oslo University Hospital. Το χειρουργικό στάδιο μεταδόθηκε ζωντανά σε 13 δημόσια νοσοκομεία της χώρας ως εκπαιδευτικό γεγονός.

Αφού πέρασε 1,5 χρόνος λειτουργίας των επανενεργοποιημένων ωοθηκών -και ενώ βρισκόταν σε εμμηνόπαυση για οκτώ χρόνια λόγω της χημειοθεραπείας- συλλέχθηκαν ωάρια που γονιμοποιήθηκαν με σπέρμα του συζύγου της και στις 5 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εμβρυομεταφορά, που οδήγησε και στην πρώτη εγκυμοσύνη και τοκετό. Ομοίως μετά από νέα συλλογή ωαρίων, στη συνέχεια γονιμοποίηση και κατάψυξη, στις 9 Μαρτίου 2025 ακολούθησε απόψυξη και δεύτερη εμβρυομεταφορά, στο στάδιο της βλαστοκύστης, διαδικασία που οδήγησε στη δεύτερη κύηση.

«Σήμερα κρατώ στην αγκαλιά μου το θαύμα μας. Κάθε δυσκολία άξιζε για αυτήν τη στιγμή. Η ελπίδα είναι δύναμη που γεννά ζωή. Ευχαριστώ την ομάδα του γιατρού μου που την έκανε πραγματικότητα», δήλωσε η κ. Κόκκα.

«Η Ειρήνη είναι μία από τις μόλις 33 περιπτώσεις διεθνώς που έχουν επιτύχει δεύτερο τοκετό μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει μετρήσιμα την επαναλειτουργία του μεταμοσχευμένου φλοιού ωοθηκών και τη διατήρηση της γονιμότητας σε βάθος χρόνου», ανέφερε ο γιατρός της, Κωνσταντίνος Πάντος, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ