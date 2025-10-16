Μητέρα δύο παιδιών αυτοκτόνησε στα Καμένα Βούρλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη μητέρα φέρεται να είχε αφήσει χειρόγραφο σημείωμα, με το οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή της.

Τοπικά μέσα αναφέρουν, ότι η γυναίκα με καταγωγή από τη Βοιωτία αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μόνη της.

Εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση της περιοχής και ζούσε τα τελευταία χρόνια στα Καμένα Βούρλα και σύμφωνα με το lamiareport.gr, δεν είχε δώσει σημάδια τα οποία θα προϊδέαζαν το περιβάλλον της, για την αυτοκτονία της.

Το πρωί της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2025, ομάδα αστυνομικών του τμήματος Καμένων Βούρλων βρήκαν τη σορό της. Είχε προηγηθεί κλήση από την αδελφή της, η οποία ανησύχησε καθώς δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της για δύο ημέρες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάνουν λόγο για αυτοκτονία που προήλθε έπειτα από μεγάλη κατανάλωση χαπιών. Εντούτοις, τα ακριβή αίτια θανάτου της μητέρας θα διαφωτίσει η νεκροψία – νεκροτομή που έχει παραγγελθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.

Η Αστυνομία των Καμένων Βούρλων έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr