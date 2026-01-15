Μήνυμα από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στη 16χρονη Λόρα που αγνοείται: «Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε, χωρίς κριτική»

Μήνυμα στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα έστειλε το «Χαμόγελο του Παιδιού» στη 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες από την Πάτρα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται μια κοινωνική λειτουργός, η οποία απευθύνεται στη 16χρονη Λόρα καλώντας την να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού», διαβεβαιώνοντάς τη, ότι σκοπός της ομάδας, είναι να μάθει ότι είναι καλά και να την ακούσει χωρίς να την κρίνει.

«Λόρα, αυτό το μήνυμα είναι για εσένα. Είμαι η Σταυρούλα, κοινωνική λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είσαι καλά. Μπορείς να μας καλέσεις στο 1056, ή να μας στείλεις μήνυμα στο Chat 1056. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να σε ακούσουμε, χωρίς να σε κρίνουμε», λέει στο μήνυμά της, η κοινωνική λειτουργός.

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Τα νεότερα στοιχεία για την εξαφάνισή της

Στοιχεία που προκύπτουν από βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δείχνουν ότι η Λόρα δεν φαίνεται να απομακρύνθηκε από την περιοχή του Ζωγράφου, όπου καταγράφηκαν οι τελευταίες της κινήσεις πριν χαθούν τα ίχνη της.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου, η 16χρονη φέρεται να επέστρεψε στου Ζωγράφου και συγκεκριμένα να επισκέφθηκε κοσμηματοπωλείο στην οδό Μικράς Ασίας, επιχειρώντας να πουλήσει κοσμήματα που έφερε μαζί της. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε ότι αναγνώρισε τη νεαρή ως την εξαφανισμένη κοπέλα, σημειώνοντας ότι μιλούσε ελληνικά και αγγλικά και ότι τα χαρακτηριστικά της ταίριαζαν με εκείνα της Λόρα. Όταν την ενημέρωσε ότι δεν αγοράζει κοσμήματα, η ανήλικη αποχώρησε ζητώντας να της καλέσουν ταξί, καθώς δεν είχε διαθέσιμες μονάδες στο κινητό της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, επιβιβάστηκε στο ταξί με κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο προορισμό. Η ιδιοκτήτρια ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, ωστόσο οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ δεν πρόλαβαν να την εντοπίσουν.

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής οι αρχές, διαθέτουν δύο βίντεο-ντοκουμέντα. Στο πρώτο, από περίπτερο απέναντι από το Νοσοκομείο Παίδων, η 16χρονη φαίνεται να κατεβαίνει από ταξί στην οδό Θηβών και να κινείται προς την οδό Μικράς Ασίας, κρατώντας το κινητό της, φορώντας μαύρο μπουφάν με κουκούλα και σακίδιο στην πλάτη.

Τέλος, στο δεύτερο βίντεο, εμφανίζεται να περνά μπροστά από φαρμακείο και να επιστρέφει σε κοντινό σημείο για να συνδεθεί ξανά σε δίκτυο Wi-Fi, ενώ φαίνεται να ανταλλάσσει μηνύματα με κάποιον μέσω κινητού.

Οι αρχές εκτιμούν, ότι η 16χρονη Λόρα δεν κινείται μόνη της, αλλά έχει τη βοήθεια ατόμου που φέρεται να την περίμενε στην Αθήνα.