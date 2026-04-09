Μηνιγγίτιδα: Μέτρα ασφαλείας στο ΑΠΘ μετά το κρούσμα του 19χρονου

Ανακοίνωση σχετικά με την εκδήλωση κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας σε 19χρονο φοιτητή του τμήματος Κτηνιατρικής, εξέδωσαν οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Υπενθυμίζεται πως η κατάσταση του 19χρονου κρίνεται ως «σοβαρή», καθώς νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Στην ίδια ανακοίνωση του ΑΠΘ, γίνονται γνωστά τα εξής: «ο φοιτητής στις 4 Απριλίου εκδήλωσε υψηλό πυρετό με κεφαλαλγία και την επομένη ημέρα πήγε στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου Τρικάλων με τα παραπάνω συμπτώματα και επιπλέον πτώση επιπέδου συνείδησης και αυχενική δυσκαμψία. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις από όπου ταυτοποιήθηκε μηνιγγιτιδόκοκκος και έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες αναφοράς προς τον ΕΟΔΥ. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο ασθενής παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε σταθερή και σταδιακά βελτιούμενη κατάσταση».

Μηνιγγίτιδα: Τα μέτρα του ΑΠΘ μετά το κρούσμα

«Οι ενέργειες οι οποίες προτείνονται από την Επιτροπή Υγείας του Ιδρύματος, λόγω και της παρέλευσης σχεδόν 10 ημερών από την τελευταία επαφή του φοιτητή με το ακαδημαϊκό περιβάλλον (μαθήματα, Εργαστήρια), είναι όσες έχουν ήδη γίνει βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ που είναι η λήψη προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής για 10 ημέρες από τις επαφές του παθόντα (έγινε ήδη η ιχνηλάτηση)» αναφέρει μεταξύ άλλων το πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Συμπληρώνει σχετικά πως «ευνοϊκή συγκυρία ήταν η σύμπτωση του κρούσματος με την έναρξη των διακοπών του Πάσχα και της διακοπής του συγχρωτισμού στους ακαδημαϊκούς χώρους».

Καταλήγοντας ως προς τα μέτρα πρόληψης για τη μηνιγγίτιδα, το ΑΠΘ επισημαίνει πως «ιδιαίτερη έμφαση συνιστάται να δοθεί στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού για την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας από παρόμοιους μελλοντικούς κινδύνους, όπως έχει ήδη συμπεριλάβει η Επιτροπή Υγείας του Αριστοτελείου στην πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία της πόλης μας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας».



