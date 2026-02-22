«Μην πετάτε χαρταετό κοντά σε καλώδια» - Οι πιθανοί κίνδυνοι

Με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα και το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού, υπενθυμίζεται η ανάγκη αυξημένης προσοχής, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια και πυλώνες ρεύματος.
Εάν ο χαρταετός πλησιάσει κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για το άτομο που τον χειρίζεται αλλά και για διακοπή της παροχής ρεύματος στην περιοχή.
Μέσω ανάρτησης που έκανε στο Facebook, ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, υπενθύμισε, πως «όταν πετάμε χαρταετό πρέπει να αποφεύγουμε απολύτως τα ηλεκτρικά καλώδια και τους πυλώνες ρεύματος...».
Όπως εξήγησε στη συνέχεια:
«Τα καλώδια μεταφέρουν υψηλή τάση και ο σπάγκος μπορεί να γίνει αγωγός.
Αν υπάρχει υγρασία, ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται δραματικά.
Η επαφή μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.
Η προσπάθεια απεμπλοκής χαρταετού από καλώδια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
Αν μπλεχτεί χαρταετός σε καλώδια:
- Δεν τον πλησιάζουμε.
- Δεν προσπαθούμε να τον κατεβάσουμε.
- Ενημερώνουμε άμεσα τη ΔΕΔΔΗΕ».
Όσο για τις καιρικές συνθήκες της Καθαράς Δευτέρας, σημειώνεται αισθητή βελτίωση του καιρού και ευνοείται το πέταγμα του χαρταετού.