Μήλος: Μπλόκο ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στην παραλία Μύτακας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέστειλε προσωρινά τις οικοδομικές εργασίες σε ξενοδοχείο στην παραλία Μύτακας της Μήλου.

Αναλυτικότερα, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστου Ντουχάνη επέρχεται:

α) αναστολή εκτέλεσης της υπ' αριθ. 21704/05.08.2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την επέκταση ξενοδοχειακού καταλύματος στον οικισμό Μύτακα της Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου, ν. Μήλου,

β) παύση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Της προσωρινής διαταγής του κ. Ντουχάνη είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου, για την αναστολή των οικοδομικών εργασιών για το επίμαχο ξενοδοχείο της Μήλου.

Σχετική αίτηση είχε καταθέσει στο ΣτΕ ο Δήμος Μήλου και τρεις πολίτες.

Η εν λόγω αίτηση αναστολής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣτΕ, κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου κ.λπ. στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.

Μήλος: Τι αναφέρει το ΥΠΕΝ για το ξενοδοχείο

Αναφορικά με πιθανές παραβάσεις της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, σε σχέση με την οικοδομική άδεια του υπό ανέγερση ξενοδοχείου στη θέση «Μύτακας» του Δήμου Μήλου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εντολή του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά, προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

Υπέβαλε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παρανομία ως προς τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας. Απέστειλε έγγραφο προς τον Δήμο Μήλου:

Α. προκειμένου να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την διακοπή εκτέλεσης του συνόλου των οικοδομικών εργασιών, με βάση τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 18/89 (άρθρα 52 και 52Α). Αν υποβληθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, η αρμόδια Αρχή, εν προκειμένω ο Δήμος Μήλου, μπορεί να διατάξει άμεσα την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης άδειας.

Β. μέχρι την πλήρη διερεύνηση της νομιμότητας της οικοδομικής άδειας από την ΕΑΔ και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο εκκρεμεί σχετική αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση παύση των εργασιών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βλαπτικά για το φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Δυτικών Κυκλάδων, στο οποίο υπάγεται η Μήλος, και θα καθορίσει οριστικά τους όρους δόμησης στο νησί.

Επισημαίνεται ότι σήμερα, 28 Ιανουαρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στο υπουργείο με τον Δήμαρχο Μήλου, Μανώλη Μικέλη, προκειμένου να συζητηθούν κοινές δράσεις για την περαιτέρω περιβαλλοντική προστασία του νησιού.