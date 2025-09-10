Μήλος: Ανακλήθηκε μετά τις αντιδράσεις η οικοδομική άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου στo Σαρακήνικο

Ανακλήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μήλου η οικοδομική άδεια για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στο Σαρακήνικο, ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων αλλά και τον έλεγχο που αποκάλυψε ελλιπή δικαιολογητικά.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο νησί, καθώς το Σαρακήνικο αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους φυσικούς σχηματισμούς των Κυκλάδων και δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Η προοπτική ανέγερσης ξενοδοχείου στην περιοχή προκάλεσε έντονες ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την αλλοίωση του τοπίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Μήλου, από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Δόμησης διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία που είχε λάβει την άδεια δεν είχε καταθέσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. «Η ΥΔΟΜ Μήλου προχώρησε έγκαιρα και αποφασιστικά στις νόμιμες ενέργειες, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει καμία κατασκευή που δεν συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η ανάκληση της άδειας θεωρείται νίκη για τους κατοίκους και τις τοπικές συλλογικότητες που είχαν αντιταχθεί στο έργο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Μήλου. Ωστόσο, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων αιτήσεων ή προσφυγών από την πλευρά της εταιρείας.