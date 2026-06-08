Μηχανογραφικό 2026: Τα λάθη που μπορούν να κοστίσουν μια σχολή

Ολοκληρώθηκε σήμερα με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας, το κύριο μέρος των πανελληνίων εξετάσεων στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), με εκπαιδευτικό αναλυτή να μιλάει στην ΕΡΤ και να παρουσιάζει τα κύρια λάθη κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που μπορεί να οδηγήσει σε «απώλεια» θέσης σε σχολή επιθυμίας.

Ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός αναλυτής, απάντησε στο ερώτημα για το πώς «πρέπει να συμπληρώνεται σωστά το μηχανογραφικό και ποιες είναι οι παγίδες σε αυτή τη διαδικασία».

Ερωτώμενος για το τι πρέπει να προτάσσει κανείς περισσότερο, την απόδοσή του ή τα θέλω του, ο κ. Χατζητέγας είπε: «θα πρέπει ο υποψήφιος μαθητής να κλίνει στο δεύτερο σενάριο, δηλαδή στην φθίνουσα σειρά επιθυμίας. Έτσι, πρέπει να συμπληρώνεται το μηχανογραφικό. Ωστόσο, απαιτεί διερεύνηση, λήψη απόφασης η οποία θα πρέπει να είναι αποκλειστικό προνόμιο του ίδιου του παιδιού».

Συνεχίζοντας, διευκρίνισε: «σε αυτήν την κατεύθυνση, θα έλεγα ότι το μηχανογραφικό έχει δύο όψεις: το ένα είναι η όψη της συμβουλευτικής, δηλαδή το παιδί να τυχάνει μίας συμβουλευτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, υπάρχουν κέντρα συμβουλευτικής, και δημόσια και ιδιωτικά, στα οποία μπορεί να καταφύγει κανείς σε πρώτο χρόνο. Το δεύτερο και πιο σημαντικό, είναι το τεχνικό».

Μηχανογραφικό 2026: Η παρουσίαση ενός προσχεδίου

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζητέγας παρουσίασε, κατά τη δική του εκτίμηση, 3 βήματα για τη σωστή συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού δελτίου: αρχικά, συστήνει στους/στις υποψήφιους/ες μαθητές/τριες να εκτυπώσουν τις Σχολές του Επιστημονικού τους Πεδίου και στη συνέχεια, να μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, δηλαδή τα διδασκόμενα μαθήματα.

«Καλό είναι να μην το κάνει μόνος του ο μαθητής, αλλά υπό την καθοδήγηση ειδικών» πρόσθεσε. Ως προς το τρίτο βήμα, «ζήτησε» από τους υποψήφιους μαθητές να χαρακτηρίσουν την κάθε Σχολή ή Τμήμα με τα γράμματα Α, Β, Γ ως εξής:

Α) τις σχολές που σε ενδιαφέρουν πολύ τα μαθήματα

Β) τις σχολές που σε ενδιαφέρουν λιγότερο

Γ) τις σχολές που δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου

«Επίλεξε τις σχολές που σε ενδιαφέρουν πραγματικά, ανεξάρτητα από την εκτίμησή σου για τους βαθμούς σου και περσινές βάσεις!», ανέφερε ακόμη: «είναι σημαντικό να συμπληρώσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Το λέμε αυτό, ειδικά για τα παιδιά που θα βρεθούν κοντά στο βαθμολογικό όριο».

«Ιεράρχησε με ακόμη περισσότερη λεπτομέρεια με βάση την απόλυτη σειρά προτίμησής σου! Αρχικά, αυτές της κατηγορίας Α και στη συνέχεια της Β και της Γ!».

Ως προς τις σημαντικές επισημάνσεις σε ένα μηχανογραφικό, τόνισε:

Συμπλήρωσε το μηχανογραφικό χωρίς να κοιτάς τις βάσεις των προηγούμενων ετών, με φθίνουσα σειρά επιθυμίας, μελετώντας προσεχτικά τα Προγράμματα Σπουδών

Δήλωσε όλες τις διαθέσιμες επιλογές

Μην παραλείψεις να συμπληρώσεις και το Παράλληλο Μηχανογραφικό των ΣΑΕΚ

Καθηγητές, Γονείς, Συγγενείς και Φίλοι παρέχουν χρήσιμες συμβουλές, όμως μόνο εσύ ο Υποψήφιος Φοιτητής Αποφασίζεις!

Απαντώντας στο ερώτημα για το πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες, σημείωσε: «οι βαθμολογίες της πρώτης φάσης, εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στις 23 με 24 Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μία σταδιακή ανακοίνωση των ειδικών μαθημάτων και των επιδόσεων των μαθητών των ΕΠΑΛ».

«Έτσι, η διαδικασία των μηχανογραφικών δελτίων θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του ίδιου μήνα» κατέληξε.