Μιχάλης Μαρμαρινός από Δελφούς: «Δεν υπάρχει το "εγώ" χωρίς τον συνάνθρωπο»

Η LiFO συμμετείχε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας The Upfront Initiative, που έχει ιδρυθεί σε συνεργασία με την Tsomokos.

Ήταν ένα πάνελ συγκινητικό, βαθιά ανθρώπινο και ταυτόχρονα καθηλωτικό το οποίο ξεχώρισε για το επίπεδο των ομιλιών, τη σκέψη και την αλήθεια των τοποθετήσεων. Αναμφίβολα, συγκαταλέγεται στις πιο δυνατές και ουσιαστικές στιγμές του φετινού φόρουμ. Οι παρεμβάσεις των συμμετεχόντων δεν έμειναν σε θεωρητικές διαπιστώσεις. Άγγιξαν τον πυρήνα του τι σημαίνει αποδοχή, συνύπαρξη και συμπερίληψη στη σύγχρονη κοινωνία.

Ειδικότερα, σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, ο Γιάννης Πανταζόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης της LiFO, συντόνισε τη συζήτηση με τίτλο «Educate to Embrace: Cultivating Acceptance in Education, the Workplace, and Society».

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο σκηνοθέτης και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου, Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Στέλιος Στυλιανίδης, καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας υποψήφιος αστροναύτης της European Space Agency.

Η έννοια της αποδοχής τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης ως βασικό στοιχείο για μια βιώσιμη κοινωνία, με βασικό ερώτημα το πώς μπορούν να διαμορφωθούν πολίτες που σέβονται τη διαφορετικότητα και συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος.

«Δεν υπάρχει το "εγώ" χωρίς τον συνάνθρωπο»

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της συζήτησης, επισήμανε ότι «δεν υπάρχει το “εγώ” χωρίς τον συνάνθρωπο», ενώ στάθηκε και στο κρίσιμο ερώτημα του πόση τόλμη μπορούμε τελικά να αντέξουμε ως κοινωνία. Με λόγο στοχαστικό και ουσιαστικό, ανέδειξε τον ρόλο της τέχνης ως δύναμης που προηγείται της κοινωνίας, ανοίγοντας δρόμους αποδοχής και συνάντησης με το διαφορετικό.

«Η τέχνη προηγείται της κοινωνίας κυρίως στην αποδοχή. Η τέχνη είναι εξ ορισμού συμπεριληπτική, παρά το γεγονός ότι δεν είναι συνειδητή, αλλά ενστικτώδης. Είναι ένα μηχάνημα πιο γρήγορο και αποτελεσματικό από την πολιτική», είπε ο κ. Μιχαήλ Μαρμαρινός στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Όπως εξήγησε η τέχνη προάγει μία κοινωνικότητα εξαιρετικά ισόνομη και ισότιμη, φροντίζει την ιδιαιτερότητα, το μη οικείο.

«Η αποδοχή της συμπερίληψης ενώ μοιάζει ευάγωγη δεν είναι τόσο εύκολη, ούτε τόσο εύλογη, είναι μία διαλλακτική συνθήκη που κάθε φορά δοκιμάζει τα προσωπικά μας όρια ως θεατές ή δημιουργούς (καλλιτέχνες)», ενώ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει το «εγώ» χωρίς τον συνάνθρωπο.

«Η αποδοχή της συμπερίληψης παραμένει μια αργή και απαιτητική διαδικασία»

Από την πλευρά του ο Στέλιος Στυλιανίδης ανέδειξε με καθαρότητα τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από το στίγμα της διαφορετικότητας και της ψυχικής υγείας, τονίζοντας ότι η πραγματική ένταξη απαιτεί πράξεις, δομές και πολιτική βούληση, όχι μόνο διακηρύξεις.

«Ακόμη και σήμερα στην ελληνική κοινωνία παρατηρούνται υψηλά επίπεδα αναγκαστικών εγκλεισμών, ενώ η διαφορετικότητα σπάνια εκπροσωπείται σε ανώτατες θέσεις, όπως στον στρατό ή την κυβέρνηση, γεγονός που διατηρεί μια στενή αντίληψη "κανονικότητας". Η αποδοχή της συμπερίληψης παραμένει μια αργή και απαιτητική διαδικασία, με την ψυχική υγεία να αποτελεί χαρακτηριστικό πεδίο στιγματισμού», είπε ο κ. Στέλιος Στυλιανίδης, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος, ΕΠΑΨΥ.

Το στίγμα της διαφορετικότητας, όπως εξήγησε, εξακολουθεί να υφίσταται, και η μετάβαση από τη θεωρητική αποδοχή στην πραγματική ένταξη απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Διευθυντής Σύνταξης της LiFO, Γιάννης Πανταζόπουλος

«Για να οικοδομηθεί μια συνεκτική κοινωνία, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι δομές σύνδεσης - μέσω δημόσιων υπηρεσιών, διοίκησης και κοινότητας - ώστε τα άτομα με ψυχικές δυσκολίες να μπορούν να επανενταχθούν ουσιαστικά, πέρα από απλές διακηρύξεις».

Ο Αδριανός Γολέμης, μέσα από την εμπειρία του στον χώρο του διαστήματος, έδωσε μια συναρπαστική διάσταση στη συζήτηση, δείχνοντας πως στις πιο απαιτητικές συνθήκες η συνεργασία, η εμπιστοσύνη και η σύνθεση διαφορετικών ανθρώπων δεν είναι απλώς αξίες, αλλά προϋποθέσεις επιτυχίας.

«Στο διάστημα γίνεται σαφές ότι καμία χώρα δεν μπορεί να επιτύχει μόνη της όσα μπορούν να καταφέρουν όλες μαζί, καθώς η επιστημονική πρόοδος και τα κρίσιμα πειράματα βασίζονται στη συνεργασία διαφορετικών χωρών, κουλτουρών και ειδικοτήτων. Το "ενωμένοι στη διαφορετικότητα" αποκτά έτσι ουσιαστικό περιεχόμενο, αφού άνθρωποι με διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα και ταυτότητες καλούνται να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν για έναν κοινό στόχο», είπε στην δική του τοποθέτηση ο κ. Αδριανός Γολέμης, Επικεφαλής Ιατρός Αστροναυτών στο Ινστιτούτο MEDES και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), αστροναύτης υπο εκπαίδευση (ESA).

Όπως εξήγησε, σε ακραίες συνθήκες, όπως αυτές του διαστήματος, αναδεικνύεται τόσο η αναπόφευκτη τριβή όσο και η βαθιά αλληλεξάρτηση μεταξύ των ανθρώπων, δείχνοντας ότι η σύνθεση και η συνεργασία οδηγούν στα καλύτερα αποτελέσματα.

«Η συμπερίληψη, δεν είναι μόνο αξία αλλά και πρακτική ευφυΐα, που απαιτεί περισσότερη εφαρμογή τόσο σε θεσμικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γολέμης.

επιτυχίας.



Ήταν μια συζήτηση που καθήλωσε το κοινό που την παρακολούθησε στην αίθουσα , γιατί συνδύασε συναίσθημα, ουσία και έμπνευση. Ο δημόσιος διάλογος που άνοιξε με το συγκεκριμένο πάνελ αναμένεται να συνεχιστεί με την πρωτοβουλία που έγινε θεσμός που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά: το φετινό συνέδριο The Upfront Initiative θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών, στις 10 Ιουνίου.

