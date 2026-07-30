Μιχάλης Χατζηγιάννης: Αναβάλλεται συναυλία του λόγω έκτακτης χειρουργικής επέμβασης

Αναβάλλεται η συναυλία που επρόκειτο να δώσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στις 6 Αυγούστου στο Θέατρο Φλόκα, στην Αρχαία Ολυμπία, λόγω έκτακτης χειρουργικής επέμβασης στην οποία υπεβλήθη ο τραγουδιστής.

Η παραγωγή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η εμφάνιση δεν θα πραγματοποιηθεί στην προγραμματισμένη ημερομηνία, ενώ το επόμενο διάστημα θα γίνει γνωστό πότε θα δοθεί τελικά η συναυλία.

Παράλληλα, γίνονται αλλαγές και στις υπόλοιπες εμφανίσεις του καλλιτέχνη, ώστε να έχει τον χρόνο που χρειάζεται για να αναρρώσει πλήρως.

«Λόγω έκτακτης χειρουργικής επέμβασης, στην οποία υποβλήθηκε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για λόγους υγείας, η προγραμματισμένη συναυλία της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026 στο Θέατρο Ολυμπία Φλόκα αναβάλλεται», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπροσαρμογή του συνολικού προγράμματος εμφανίσεων του καλλιτέχνη», προσθέτει η παραγωγή.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε ενημερώσει τους ακολούθους του ότι υποβλήθηκε σε χολοκυστεκτομή και πως είναι καλά, χρειάζεται όμως να παραμείνει εκτός σκηνής για λίγο ακόμη, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών του.

«Είμαι καλά, αλλά χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου», είχε γράψει, ευχαριστώντας τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όσους του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

«Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά», ανέφερε.