Μέτσοβο: Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στην λίμνη Αώου

Πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Γρεβενά κατέπεσε στη λίμνη Αώου, κοντά στο Μέτσοβο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλήρωμα είναι εκτός κινδύνου, αλλά οι τρεις επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Ελικόπτερο κατέπεσε στη λίμνη Αώου κοντά στο Μέτσοβο

Πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα κατευθύνονται προς το σημείο του ατυχήματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, από τεχνική βλάβη έως άλλη δυσλειτουργία κατά την επιχείρηση υδροληψίας.

Συνεργεία διάσωσης και αρμόδιες αρχές βρίσκονται στην περιοχή για την παροχή βοήθειας και τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Με πληροφορίες από ERTnews