Μέτσοβο: Βίντεο από την στιγμή που πέφτει το πυροσβεστικό ελικόπτερο

Το ελικόπτερο τύπου Bell 214B κατέπεσε στην τεχνητή Λίμνη Αώου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στο Μέτσοβο.

Το ελικόπτερο τύπου Bell 214B κατέπεσε στην τεχνητή Λίμνη Αώου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά.

Στο βίντεο που παρουσίασε το Mega, φαίνεται το ελικόπτερο να προσεγγίζει τη λίμνη Αώου, στα Ιωάννινα, προκειμένου να πραγματοποιήσει υδροληψία για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης της φωτιάς που είχε ξεσπάσει σε κοντινή περιοχή.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταγράφεται η στιγμή του ατυχήματος. Το ελικόπτερο, υπό συνθήκες που διερευνώνται, δεν καταφέρνει να απογειωθεί από την επιφάνεια της λίμνης, πέφτει στο νερό και ακολουθεί έκρηξη.

Πτώση ελικοπτέρου στο Μέτσοβο: Η ενημέρωση για το πλήρωμα

Στο ελικόπτερο που κατέπεσε επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, διασώθηκαν με ασφάλεια. Και οι δύο πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις.

Πληροφορίες που μεταδίδει το ΕΡΤnews, αναφέρουν ότι το ελικόπτερο βρισκόταν σε φάση επιχειρησιακών ελιγμών στην προσπάθειά του να συνδράμει στην κατάσβεση της φωτιάς. Μετά το ατύχημα, κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις και διασωστικά συνεργεία.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από Mega, ΕΡΤnews

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