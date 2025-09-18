Μετρό: Τι ώρα κλείνουν σήμερα οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

Κλείνουν το μεσημέρι οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα».

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» θα κλείσουν στις 15:30.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Σήμερα, συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, (18 Σεπτεμβρίου 2013), που αποτέλεσε την αφετηρία για την πτώση της Χρυσής Αυγής και την ιστορική καταδίκη της ως εγκληματικής οργάνωσης.

Η απόφαση του 2020 οδήγησε δεκάδες στελέχη του κόμματος στη φυλακή, όμως σήμερα μόλις τρεις από αυτούς εξακολουθούν να εκτίουν ποινές χωρίς περιοριστικούς όρους.

Πίσω από τα κάγκελα παραμένουν ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο δράστης της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα που καταδικάστηκε σε ισόβια, ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος για τη συμμετοχή του στον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης, και ο Ιωάννης Λαγός, πρώην ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής