Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξανά σε λειτουργία τη Δευτέρα - Το πρόγραμμα των δρομολογίων

Σε λειτουργία μπαίνει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης από αύριο Δευτέρα (8/12).

Υπενθυμίζεται πως οι συρμοί του μετρό είχαν τεθεί εκτος λειτουργίας από τις 10 Νοεμβρίου λόγω απαραίτητων δοκιμών συρμών και συστημάτων που έπρεπε να πραγματοποιηθούν ενόψει της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τα δρομολόγια

Πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα (8/12) έως και Σάββατο (20/12)

Δευτέρα έως Παρασκευή – Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 06:30, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 23:00.

Σάββατο & Κυριακή – Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 08:00, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 23:00.

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή (21/12) έως Κυριακή (4/1)

Δευτέρα έως Πέμπτη – Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 05:30, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 00:30.

Παρασκευή & Σάββατο – Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 05:30, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 02:00.

Κυριακή – Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 05:30, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 00:30.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων

Η λεωφορειακή γραμμή Μ1 που λειτούργησε από τις 10 Νοεμβρίου και βοήθησε με τη διακοπή του μετρό εξυπηρετώντας χιλιάδες πολίτες, θα πάψει να υφίσταται μετά το τελευταίο δρομολόγιο που θα εκτελεστεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα (00:30) της Δευτέρας σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό.

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει η λεωφορειακή γραμμή 79Χ Νέα Ελβετία – Α.Σ. ΙΚΕΑ.

Παραμένει επίσης σταθερά σε λειτουργία η νέα γραμμή 58Μ που ο ΟΣΕΘ δημιούργησε στα ανατολικά εξυπηρετώντας περιοχές της Θέρμης και του Πανοράματος και συνδέοντας με τη Νέα Ελβετία.

Επίσης, ενισχυμένες διατηρούνται οι γραμμές: 3 «ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», η 31 «Βούλγαρη – ΚΤΕΛ» και η Γραμμή 39» Κηφισιά – Δικαστήρια».