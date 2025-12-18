Μέτρο Θεσσαλονίκης: Τα δύο Σάββατα που θα είναι 24ώρο - Σε ισχύ η πιλοτική λειτουργία

Όλο το 24ώρο, για δύο συνεχόμενα Σάββατα (20 και 27/12), θα λειτουργήσει μέσα στην εορταστική περίοδο το Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα για το μέσο σταθερής τροχιάς της πόλης.

Το μέτρο, πέρα από το Μετρό Θεσσαλονίκης, θα συνοδεύεται από επέκταση ωραρίου σε έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές, ώστε να υπάρχει πραγματική διαθεσιμότητα μετακινήσεων και καλύτερη σύνδεση περιοχών, που δεν εξυπηρετούνται άμεσα από το μετρό.

Η πιλοτική 24ώρη λειτουργία αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου Μεταφορών, με στόχο να εξυπηρετήσει και να διευκολύνει τους πολίτες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει με τον ΟΑΣΘ

Από τη νέα χρονιά, ο ΟΑΣΘ θα προχωρήσει και σε μία νέα καινοτομία, τοποθετώντας ένα σύστημα καταμέτρησης των επιβατών κατά την είσοδο και την έξοδό τους, μέτρο που αναμένεται να συμβάλει στη μάχη κατά της εισιτηριοδιαφυγής, καθώς θα υπολογίζει πόσοι επικύρωσαν το εισιτήριό τους.

Υπενθυμίζεται ότι ως μέτρο κατά της εισιτηριοδιαφυγής στο μετρό Θεσσαλονίκης το απλό εισιτήριο είναι μονής διαδρομής και η διάρκειά του λήγει μετά την επικύρωση του στα μηχανήματα εξόδου.