Μετρό Θεσσαλονίκης: Σταματά η λειτουργία του για έναν μήνα - Ο λόγος

Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθεί εκτός λειτουργίας από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, καθώς θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές συρμών και συστημάτων ενόψει της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Οι δοκιμές θεωρούνται αναγκαίες για την ασφαλή ολοκλήρωση του έργου και αναμένεται να επηρεάσουν το πρόγραμμα λειτουργίας τόσο πριν όσο και μετά την παραπάνω περίοδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα δρομολογίων πριν τη διακοπή (06/10/2025 – 09/11/2025) προβλέπει:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο και Κυριακή: 08:00 – 23:00

Μετά τη διακοπή, από 11/12/2025 έως 20/12/2025, τα δρομολόγια θα επανέλθουν σε κανονικό πρόγραμμα.

Από 21/12/2025 θα ισχύσουν οι νέες ώρες αναχωρήσεων:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 05:30 – 00:30

Παρασκευή και Σάββατο: 05:30 – 02:00

Κυριακή: 05:30 – 00:30

Οι νέες γραμμές

Μία νέα γραμμή, η Μ1, θα ακολουθεί τη διαδρομή του Μετρό από τη Νέα Ελβετία έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, με 11 στάσεις και χρόνο διαδρομής 30-35 λεπτά. Η συχνότητα διέλευσης λεωφορείων θα είναι 7-10 λεπτά.

Παράλληλα, θα πυκνώσουν τα δρομολόγια στις γραμμές 3Κ, 31, 39 και 58, με μέσο χρόνο διέλευσης 8-10 λεπτά, αντί για 12-18 λεπτά σήμερα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που δημιουργούνται από τη διακοπή της λειτουργίας του Μετρό.

Τέλος, οι κάτοχοι προσωποποιημένων καρτών μηνιαίας, τρίμηνης ή εξαμηνιαίας διάρκειας θα έχουν ισόχρονη επέκταση στη χρήση τους, αντίστοιχη με τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας του Μετρό, ώστε να μην χαθεί κανένα προπληρωμένο ταξίδι.