Μετρό Θεσσαλονίκης: Σε κανονική λειτουργία από σήμερα - Πότε ολοκληρώνεται η επέκταση προς Καλαμαριά

Ξεκινά σήμερα, Σάββατο (20/6), η κανονική λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, μετά από περίπου τρεις εβδομάδες αναστολής των δρομολογίων του.

Η διακοπή είχε κριθεί αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες δοκιμές και οι τεχνικοί έλεγχοι για την ένταξη της επέκτασης προς την Καλαμαριά στο υφιστάμενο δίκτυο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του μετρό Θεσσαλονίκης, Νίκο Δένη, οι εργασίες και οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Έτσι, οι επιβάτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν και πάλι τη βασική γραμμή, η οποία συνδέει τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» με τη «Νέα Ελβετία».

Για το επόμενο διάστημα, και συγκεκριμένα για τις πρώτες 15 έως 20 ημέρες, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε πριν από τη διακοπή, με συχνότητες περίπου τριών έως τεσσάρων λεπτών.

Πότε ολοκληρώνεται η επέκταση προς την Καλαμαριά

Η επόμενη φάση αφορά τη σταδιακή ένταξη περισσότερων συρμών στο δίκτυο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα ξεκινήσουν να εντάσσονται συρμοί με ένδειξη προορισμού την Καλαμαριά. Ωστόσο, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό «25ης Μαρτίου», έως ότου ολοκληρωθούν οι τελικές διαδικασίες πιστοποίησης ασφαλείας.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες θα βλέπουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις συρμών, με τη διαφορά ότι όσοι επιλέγουν τη γραμμή προς Καλαμαριά θα αποβιβάζονται προσωρινά στον σταθμό «25ης Μαρτίου».

Η πλήρης λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά αναμένεται στα τέλη Ιουλίου, εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις οι τελικές πιστοποιήσεις. Με την παράδοσή της, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ενισχυθεί με πέντε νέους σταθμούς, βελτιώνοντας σημαντικά τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της ανατολικής πλευράς της πόλης.