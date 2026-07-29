Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε παραδίδεται η επέκταση προς Καλαμαριά

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, στάθηκε σε συνέντευξή του στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς, προσδιορίζοντας το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση του έργου.

Σχετικά με το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ταχιάος ξεκαθάρισε πως εντός του Αυγούστου αναμένεται να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία η επέκτασή του προς Καλαμαριά, ενώ μιλώντας για την κατασκευή του Flyover στην ίδια πόλη, ξεκαθάρισε πως εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς.

Αναφερόμενος στο έργο του Flyover, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι οι αρχικές αμφισβητήσεις για την πορεία του έργου έχουν διαψευστεί από την πρόοδο των εργασιών. Όπως ανέφερε, σημαντικό τμήμα της υπερυψωμένης γέφυρας έχει ήδη κατασκευαστεί, ενώ ο στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του έργου έως τον Μάιο του 2027.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι είπε ο Νίκος Ταχιάος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ν. Ταχιάος, σε συνέντευξή του στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής», και στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται στην τελική φάση των απαιτούμενων πιστοποιήσεων.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό, με διαφορετικές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύστημα.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, οι διαδικασίες πιστοποίησης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν στις αρχές Αυγούστου, ώστε μέσα στον ίδιο μήνα να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία της νέας γραμμής.

«Για να αδειοδοτήσουμε τη λειτουργία του δικτύου, θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας όλες τις πιστοποιήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες, ώστε να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και το επίπεδο λειτουργίας του μέσου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με βασική προτεραιότητα την έγκαιρη επίτευξη των οροσήμων και την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του, με τρόπο, που «τα αποτελέσματα να είναι ορατά στον κόσμο».

Όπως επεσήμανε, «η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, χάρις στη συστηματική προετοιμασία που έχει γίνει, διασφαλίζοντας την απορρόφηση του συνόλου των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ