Μετρό Θεσσαλονίκης: Κανονικά σε λειτουργία από αύριο - Τι ισχύει για τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ

Από αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται σε κανονική εμπορική λειτουργία.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της αρμόδιας εταιρείας, το μετρό θα λειτουργεί βάσει του προϋπάρχοντος προγράμματος δρομολογίων (Δευτέρα – Κυριακή, 05:15 – 23:00).

Από αύριο, όσοι έχουν κάρτες με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα 29/5 έως και 19/6 (ημερομηνίες κατά τις οποίες η γραμμή παρέμεινε εκτός επιβατικής λειτουργίας για τη διεξαγωγή των ελέγχων και των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, στο δίκτυο), μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια των παρακάτω σταθμών για τη φόρτιση των καρτών τους με το αντίστοιχο του υπολοίπου τους, για τις ημέρες που δεν ήταν δυνατή η χρήση τους: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου», «Νέα Ελβετία».

Το ωράριο λειτουργίας εκδοτηρίων είναι Δευτέρα – Κυριακή: 07:00 – 19:00. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά κατόχους καρτών με ενεργά προγράμματα 30, 90 ή 180 ημερών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την προσωποποιημένη κάρτα.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τελευταία ημέρα σήμερα για τη γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ

Η σημερινή είναι η τελευταία ημέρα για την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Μ1, καθώς τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται το έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΑΣΘ.

Η γραμμή Μ1, η οποία επιστρατεύτηκε στις 29 Μαΐου προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που προέκυψαν, λόγω της προσωρινής διακοπής στη λειτουργία του Μετρό, κλείνει τον κύκλο της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews