Μετρό Θεσσαλονίκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μικρής καθυστέρησης στην παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά άφησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, τονίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν με γνώμονα τόσο την ομαλή λειτουργία του έργου όσο και την εξυπηρέτηση της πόλης.

Μιλώντας στη δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100, ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε στη διακοπή λειτουργίας του μετρό που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δοκιμές για την επέκταση.

Όπως είπε, η διακοπή αυτή «αναστάτωσε τη Θεσσαλονίκη», ωστόσο κρίθηκε αναγκαία για την ασφαλή ένταξη του νέου τμήματος στο σύστημα.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι στόχος του υπουργείου παραμένει η βασική γραμμή να λειτουργήσει το Πάσχα, προκειμένου να μη δεχθεί πλήγμα η αγορά σε μια περίοδο αυξημένης κίνησης. Ωστόσο, όπως εξήγησε, εξετάζονται διαφορετικά σενάρια για την επόμενη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας του μετρό.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε πως δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει αν η επόμενη διακοπή θα γίνει τον Φεβρουάριο, καθώς «μελετάμε διάφορα εναλλακτικά μοτίβα διακοπών, ακόμα και το ενδεχόμενο να γίνει πολύ μικρότερη διακοπή, η οποία όμως μπορεί να μεταθέσει την παράδοση της λειτουργίας του μετρό, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί η πόλη».

Σημείωσε επίσης ότι οι ημέρες που εξετάζονται για τις εργασίες βρίσκονται πολύ κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα — περίοδο κατά την οποία η αγορά χρειάζεται να λειτουργήσει χωρίς πρόσθετα εμπόδια. «Θέμα είναι πώς θα συγχρονίσουμε την παράδοση του μετρό με εκείνες τις μέρες», είπε, επισημαίνοντας πως στην εξίσωση βρίσκεται και η εμπορική λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά.

Διευκρίνισε ακόμη ότι στο τραπέζι τελεί υπό συζήτηση η μείωση της διάρκειας της επόμενης διακοπής στις δύο εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Παράλληλα, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με την εταιρία Thema για να λειτουργήσει το μετρό σε 24ωρη βάση τα δύο Σαββατοκύριακα των διακοπών των Χριστουγέννων, ώστε να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.