Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε συρμός στο «Πανεπιστήμιο» - Η απάντηση της εταιρείας

Φαινόμενα συνωστιμού παρατηρήθηκαν το πρωί της Τρίτης (4/11) στον σταθμό «Πανεπιστήμιο» του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά από ακινητοποίηση συρμού, με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται σε μονή τροχιά.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση για το σημερινό συμβάν, κάνοντας λόγο πως τήρησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αποβιβάζοντας τους επιβάτες στην αποβάθρα του σταθμού «Πανεπιστήμιο».

«Για τη μεταφορά του συρμού στο Αμαξοστάσιο εφαρμόστηκε η σχετική για την περίπτωση, πιστοποιημένη από τον διεθνή ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης ασφάλειας λειτουργίας (TUV Rheinland), διαδικασία απομάκρυνσης του συρμού» εξηγεί σχετικά η εταιρεία «Μέτρο Θεσσαλονίκης» για τις ενέργειες, που έλαβε για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Όπως επισημαίνεται, στις 8:20 το πρωί στο σταθμό Πανεπιστήμιο, στην τροχιά 1, τεχνικό ζήτημα εμφανίστηκε σε συρμό, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην αποβάθρα και πριν την αναχώρησή του προς τον επόμενο σταθμό.

Βάσει πρωτοκόλλου, πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση των επιβατών στην αποβάθρα του σταθμού. Για τη μεταφορά του συρμού στο Αμαξοστάσιο εφαρμόστηκε η σχετική για την περίπτωση, πιστοποιημένη από τον διεθνή ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης ασφάλειας λειτουργίας (TUV Rheinland), διαδικασία απομάκρυνσης του συρμού.

Σύμφωνα με αυτή και σε απόλυτη ταύτιση με τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος του Μετρό Θεσσαλονίκης, προβλέπεται σύζευξη συρμών (train coupling), κατά την οποία λειτουργικός συρμός χωρίς επιβάτες, προσδένεται στον προς απομάκρυνση συρμό και τον μετακινεί με ασφάλεια στο Αμαξοστάσιο», επισημαίνει το Μετρό Θεσσαλονίκη.

Η σύζευξη συρμών εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες διεθνώς, σε όλα τα συστήματα μετρό και στους σιδηροδρόμους, εντάσσεται στα αναγνωρισμένα σενάρια κανονικής ή υποβαθμισμένης λειτουργίας, και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας συρμός που εμφανίζει τεχνικό ζήτημα (είτε φέρει επιβαίνοντες, είτε όχι), χρειάζεται να μετακινηθεί στον προορισμό του» και προσθέτει ότι «κατά τη διάρκεια του συμβάντος, όλοι οι σταθμοί της Γραμμής εξυπηρετήθηκαν με εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφορίας».

Η ασφάλεια των επιβατών είναι αδιαπραγμάτευτη και κάθε διαδρομή πραγματοποιείται μόνο όταν όλες οι συνθήκες είναι απόλυτα ελεγμένες και καλύπτονται οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας».