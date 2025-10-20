Μετρό: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο Σύνταγμα - Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

Καθυστερήσεις της τάξης των 6 λεπτών, λόγω απρόοπτων τεχνικών συμβάντων, καταγράφηκαν σήμερα το πρωί (20/10) στον σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνωστιμός εκατοντάδων επιβατών στην αποβάθρα.

Όπως αναφέρει πολίτης σε σχετική καταγγελία, σήμερα στις 08:30 το πρωί, στον σταθμό Μετρό «Σύνταγμα» με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο τα δρομολόγια των συρμών ήταν αρκετά αραιά, με συνέπεια να ταλαιπωρηθούν αρκετοί επιβάτες.

Η ΣΤΑΣΥ, απαντώντας στη σχετική καταγγελία του πολίτη, έκανε λόγο πως οι καθυστερήσεις στο Μετρό παρατηρήθηκαν «λόγω απρόοπτων τεχνικών συμβάντων και έτσι η συχνότητα δρομολογίων στη Γραμμή 3, αντί για 4' λεπτά που προβλέπεται βάσει προγράμματος, ανήλθε στα 6 λεπτά».

Μετρό: Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

«Ειδικότερα, για σήμερα 20/10/2025 και για το χρονικό διάστημα που μας αναφέρετε, λόγω απρόοπτων τεχνικών συμβάντων, η συχνότητα δρομολογίων στη Γραμμή 3, αντί για 4' λεπτά που προβλέπεται βάσει προγράμματος, ανήλθε στα 6 λεπτά.

Εξαιτίας του γεγονότος αυτού στον σταθμό Σύνταγμα, παρατηρήθηκε υπερπλήρωση στην αποβάθρα με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο και συνακόλουθα καθυστερήσεις στην επιβίβαση των επιβατών στους συρμούς».