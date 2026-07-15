Κυψέλη: Εισαγγελική παρέμβαση για τις ρωγμές σε τοίχους από τα έργα του Μετρό

Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις αναφορές για ρωγμές σε τοίχους κτιρίων στην Κυψέλη, εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό.

Υπενθυμίζεται πως στην Ελλάδα έχουν έρθει ειδικοί πραγματογνώμονες από το εξωτερικό, οι οποίοι θα διερευνήσουν το καταγγελλόμενο πρόβλημα που φαίνεται να έχουν επιφέρει οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορρέας διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται.

Κυψέλη: Οι καταγγελίες για τα έργα του Μετρό και τα Πετράλωνα

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, το θέμα έχει προβάλει η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης η οποία σε κείμενο που δημοσιοποίησε κάνει λόγο σε πρόβλημα που αφορά κτίρια της περιοχής μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και της Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μετά από περιστατικό με την εμφάνιση τσιμεντενέματος στους δρόμους τον Απρίλιο, σε αρκετές κατοικίες εμφανίστηκαν συνεχώς διευρυνόμενες ρωγμές, παραμορφώσεις σε κουφώματα και αποκολλήσεις δομικών στοιχείων.

Παράλληλα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη για την υπόθεση της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, με στόχο να δρομολογηθεί η αποκομιδή των μπαζών που προέκυψαν από την κατάρρευση.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη για τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα συμμετείχαν εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.

Κυψέλη: Αναφορές για ρωγμές σε 15 πολυκατοικίες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν ότι σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί της Ελληνικό Μετρό αλλά και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ερευνούν με προσοχή όλα τα δεδομένα πριν επανεκκινήσουν τα έργα.

Σημειώνεται ότι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται και σήμερα θα κάνουν παράσταση στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» και του δημοσιογράφου Μιχάλη Γελασάκη αναφέρεται πως οι κάτοικοι της Κυψέλης έχουν διαπιστώσει ρωγμές σε πολυκατοικίες, πτώσεις σοβάδων, αποκολλήσεις, σπασμένα μάρμαρα, την ώρα που μηχανικοί, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, τούς διαβεβαιώνουν προφορικά για καθιζήσεις 18 και 20 χιλιοστών.

Στο ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζεται πως σε περισσότερες από 15 πολυκατοικίες, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι έχουν αναφέρει μικρές ή μεγαλύτερες ζημιές και ρωγμές, που είναι εμφανείς πάνω σε τοίχους και κολόνες.