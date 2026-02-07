Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από αύριο, Κυριακή

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 8/2 τίθενται σε ισχύ τροποποιήσεις στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό. Οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη, Συγγρού-Φιξ και Νέος Κόσμος θα κλείνουν νωρίτερα, στις 21:40, από Κυριακή έως Πέμπτη, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.

Διευκρινίζεται ότι ο σταθμός Σύνταγμα θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά για τη Γραμμή 3 (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα πραγματοποιείται στα τμήματα Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο και Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό.

Τελευταία δρομολόγια

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 21:25

(Πανεπιστήμιο 21:37, Σύνταγμα 21:40, Ακρόπολη 21:41, Συγγρού-Φιξ 21:43, Νέος Κόσμος 21:44)

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 21:25

(Αγ. Δημήτριος 21:33, Αγ. Ιωάννης 21:36, Νέος Κόσμος 21:37, Συγγρού-Φιξ 21:39, Ακρόπολη 21:41, Σύνταγμα 21:43)

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Για την κάλυψη του τμήματος Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία από 08/02/26 (Κυριακή έως Πέμπτη, από 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης».

Κατεύθυνση Πανεπιστήμιο → Αγ. Ιωάννης

Πανεπιστήμιο (Σίνα), Σύνταγμα (προσωρινή στάση στη Βασ. Αμαλίας), Ακρόπολη (Βασ. Αμαλίας), Φιξ (Καλλιρρόης – στάση Τραμ), Νέος Κόσμος (Αμβροσίου Φραντζή), Άγιος Ιωάννης (Κασομούλη).

Κατεύθυνση Αγ. Ιωάννης → Πανεπιστήμιο

Άγιος Ιωάννης (Κασομούλη), Νέος Κόσμος (Αμβροσίου Φραντζή), Φιξ (Συγγρού), Ακρόπολη (Συγγρού), Σύνταγμα (Βασ. Αμαλίας), Πανεπιστήμιο (Πανεπιστημίου – τέρμα αποβίβασης).

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι αντιλαμβάνεται την ταλαιπωρία που προκαλούν οι ρυθμίσεις, τονίζοντας όμως πως είναι απαραίτητες για την υλοποίηση έργων που θα βελτιώσουν τις καθημερινές μετακινήσεις των επιβατών.

