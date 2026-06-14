Μετρό: Οι 5 σταθμοί της Γραμμής 3 που θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα

Στη Γραμμή 3 του Μετρό Αθηνών μεταφέρονται σύμφωνα με πληροφορίες του Mega οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο περιθώριο των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Υπενθυμίζεται πως κατά το προηγούμενο διάστημα βρίσκονταν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό Αθηνών, στο πλαίσιο των ίδιων εργασιών και για την εγκατάσταση δικτύου 5G.

Όπως ανέφερε σχετικά το Mega, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα Κυριακή και θα έχουν διάρκεια μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πέντε σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα, στις 21:40 πιο συγκεκριμένα, και πρόκειται για τους εξής: «Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο».

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Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο - Αμπελόκηποι και Αγία Παρασκευή - Δ. Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 20:55,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:21,

από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:25 ,

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:27,

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:29,

από ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:31,

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:33,

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:35,

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:23,

από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:27,

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:28,

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,

από ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:32,

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:34,

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:36.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:

Τελευταίοι συρμοί:

από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 20:55,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 20:30 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 20:34.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Αγ. Παρασκευή και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Αγ. Παρασκευή.

Αναλυτικά:

Αναχωρήσεις από Αγ. Παρασκευή προς Αεροδρόμιο στις 21:44, 22:21, 22:57, 23:33 και

στις 21:44, 22:21, 22:57, 23:33 και από Αεροδρόμιο προς Αγ. Παρασκευή στις 21:10, 21:46, 22:22, 22:58, 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι:

«ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή Αφετηρία επί της οδού Πανόρμου μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου), «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Χαλάνδρι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:

«ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινό τέρμα αποβίβασης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και συγκεκριμένα περίπου 20 μέτρα πριν το φανάρι).

Με πληροφορίες από Mega, Athens Transport