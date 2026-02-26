Μετρό: Κλείνει ο σταθμός Πανεπιστήμιο - Τι ώρα το συλλαλητήριο για τα Τέμπη σήμερα

Με εντολή της ΕΛΑΣ, σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 10 το πρωί.

Οι συρμοί θα διέρχονται από το «Πανεπιστήμιο» χωρίς στάση, αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, στην ανακοίνωσή της.

Συλλαλητήριο στην Αθήνα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη που συμπληρώνονται το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματίσει για τις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.

Το κάλεσμα έχει απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, η οποία ζητά μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 26 Φεβρουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Παράλληλα, μαθητές από σχολεία της Αττικής αλλά και της περιφέρειας συνεδρίασαν μέσω των 15μελών συμβουλίων τους για να αποφασίσουν τον τρόπο συμμετοχής τους ακολουθώντας την πρόταση για διήμερες καταλήψεις σε Γυμνάσια και Λύκεια.

«Οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών! Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή. Το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain!», αναφέρουν μεταξύ άλλων και προετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους με το σύνθημα: «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Οι σύλλογοι των φοιτητών που μέχρι στιγμής έχουν πάρει απόφαση να λάβουν μέρος στο συλλαλητήριο της Αττικής είναι: Φιλοσοφικής, Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Οδοντιατρικής, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικού Γεωλογικού, ΙΦΕ ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕΕ, Πληροφορικής, Φυσικού, Μηχανικών, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Επιστημών Τροφίμων, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού ΠαΔΑ, Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων, Φοιτητικός Σύλλογος Τοπογράφων ΕΜΠ και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, καθώς και οι σύλλογοι οικοτρόφων Νέων Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ, Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

Σε ανακοίνωσή του το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) αναφέρει: «Τώρα είναι η ώρα όλοι μαζί να δυναμώσουμε τον αγώνα για να ανατραπούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους που συγκρούονται με τα δικαιώματα και τις ζωές μας. Για να φτάσει το "μαχαίρι των ευθυνών μέχρι το κόκαλο" και να τιμωρηθούν όλοι οι ποινικά και πολιτικά υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Για να βρουν και οι συγγενείς των θυμάτων το δίκιο τους. Για να έχουμε σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές. Για υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Για να ανατραπεί το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, τα εξαντλητικά 13ωρα. Για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας».

Στο πλευρό μαθητών και φοιτητών δηλώνουν ότι βρίσκονται και γονείς με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής να ανακοινώνει εξαρχής ότι θα συμμετάσχει στο συλλαλητήριο της 26ης Φεβρουαρίου, στηρίζοντας τα αιτήματα των μαθητών.

Την ίδια ώρα, από το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απόφαση για κλειστά σχολεία σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα σχολεία, σύμφωνα με την επίσημη θέση, θα λειτουργήσουν κανονικά τόσο στις 26 όσο και στις 27 Φεβρουαρίου και θα τηρηθεί απουσιολόγιο.

Σε περίπτωση που σε κάποια σχολική μονάδα πραγματοποιηθεί κατάληψη, προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε τα μαθήματα να διεξαχθούν διαδικτυακά.