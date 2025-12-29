Μετρό: Βλάβη σε συρμό της γραμμής 3 με καθυστερήσεις και συνωστισμό

Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια του Μετρό της Αθήνας, μετά από βλάβη που παρουσίασε συρμός της γραμμής 3 το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου.

Ο συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Εθνική Άμυνα.

Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από τη μία πλευρά με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και κατ' επέκταση συνωστισμός, αφού ο συρμός που έχει ακινητοποιηθεί πρέπει να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η γραμμή που επηρεάζεται είναι Αεροδρόμιο-Δουκίσσης Πλακεντίας-Δημοτικό Θέατρο.