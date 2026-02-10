Μετρό Γραμμή 4: Ολοκληρώνεται η σήραγγα Κατεχάκη-Ευαγγελισμός, πού είναι ο μετροπόντικας τώρα

Λίγα μέτρα πριν ολοκληρώσει τη διαδρομή του προς το φρέαρ του Ευαγγελισμού βρίσκεται ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, σύμφωνα με πληροφορίες από την κατασκευαστική εταιρεία ΑΒΑΞ.

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», που ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει ήδη διανοίξει σήραγγα μήκους 5,1 χιλιομέτρων και αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να εμφανιστεί στο φρέαρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο υπερσύγχρονος μετροπόντικας της ΑΒΑΞ δεν περιορίζεται μόνο στη διάνοιξη της σήραγγας. Καθώς προχωρά, κατασκευάζει ταυτόχρονα και το τελικό έργο, τοποθετώντας ανά 1,5 μέτρο έναν προκατασκευασμένο δακτύλιο σκυροδέματος, αφήνοντας πίσω του πλήρως διαμορφωμένη σήραγγα — όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

300 εργαζόμενοι και σχεδόν 3.400 δακτύλιοι σκυροδέματος

Μέχρι σήμερα, με εργασίες που πραγματοποιούνται σε 24ωρη βάση, η «Αθηνά» και τα συνεργεία της ΑΒΑΞ έχουν τοποθετήσει συνολικά 3.393 δακτυλίους σκυροδέματος, ακολουθώντας τη διαδρομή Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Παράλληλα, οι ποσότητες εκσκαφής ξεπερνούν τα 400.000 κυβικά μέτρα χώματος.

Το επικείμενο «ξετρύπημα» του πρώτου μετροπόντικα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται σήμερα στη χώρα. Στην τεχνική ορολογία του κατασκευαστικού κλάδου, η διαδικασία της διάρρηξης του τοιχίου του φρέατος ονομάζεται breakthrough. Περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι της κοινοπραξίας AVAX–Ghella–Alstom, σε στενή συνεργασία με τα στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», εργάζονται εντατικά, καθώς το έργο εισέρχεται στην τελική του φάση.

Στο 65% η συνολική πρόοδος της σήραγγας

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος - και δίδυμος - μετροπόντικας της κοινοπραξίας, με την ονομασία «Νίκη», ακολουθεί αντίστροφη διαδρομή μήκους 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκινώντας από το Άλσος Βεΐκου, έχει ήδη διασχίσει το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» και σήμερα βρίσκεται λίγο μετά την πλατεία Κυψέλης, έχοντας κατασκευάσει σήραγγα μήκους 2.960 μέτρων, που αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής διαδρομής της.

Στη συνέχεια, η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την οδό Ακαδημίας και το Κολωνάκι, για να καταλήξει και αυτή στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης θα ξεκινήσει η κατασκευή των σταθμών.

Αντίστροφη μέτρηση για το «breakthrough»

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, απομένουν μόλις λίγα 24ωρα μέχρι την άφιξη της «Αθηνάς» στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Ο μετροπόντικας μήκους 100 μέτρων, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη τεχνογνωσία στη χώρα, θα ολοκληρώσει σύντομα την αποστολή του. Στη συνέχεια θα αποσυναρμολογηθεί, θα ανασυρθεί στην επιφάνεια και θα αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί σε επόμενο έργο.