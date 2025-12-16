Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία για τους πολίτες που προσπάθησαν να μετακινηθούν σε περιοχές που εξυπηρετεί το τμήμα «Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο».

Με νεότερη ενημέρωσή της, η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως «αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο. Η διακοπή λειτουργίας σε τμήμα της Γραμμής οφείλεται σε πρόβλημα στην τροφοδοσία του συστήματος σηματοδότησης, τα αίτια του οποίου θα διερευνηθούν από τη ΣΤΑ.ΣΥ. Ζητάμε συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».

Νωρίτερα, η ΣΤΑΣΥ, ενημέρωσε πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό «διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο».

«Ουρές» από κόσμο σχηματίστηκαν στα σημεία αναμονής, όπως έξω από τον σταθμό του Μετρό στο Νομισματοκοπείο και πολλοί αναζητούσαν άλλη λύση για να μεταβούν στον προορισμό τους, είτε με λεωφορεία είτε με TAXI.

