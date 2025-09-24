Μετρό Ακρόπολη: Βανδάλισαν τη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη

Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στη μεγάλη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη που κοσμεί την αποβάθρα του σταθμού «Ακρόπολη» του Μετρό. Το έργο απεικονίζει την τότε υπουργό Πολιτισμού να χαιρετά χαμογελαστή στον Ιερό Βράχο, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια – μια εικόνα που έχει συνδεθεί με τον αγώνα της για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ., οι φθορές εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης (24/09) από εργαζόμενους στον σταθμό.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης θα γίνει την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου η πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πλήρης αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.