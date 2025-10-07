Μετρό: Ακινητοποιήθηκε συρμός στους Αμπελόκηπους - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Ακινητοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης συρμός του Μετρό στη γραμμή 3, στο ύψος του σταθμού Αμπελόκηποι, εξαιτίας προβλήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:45, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια και ταλαιπωρία στους επιβάτες, οι οποίοι παρέμειναν για λίγη ώρα μέσα στο τρένο μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Τεχνικά συνεργεία της ΣΤΑΣΥ έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν αρχικά στην αποβάθρα, με πολλούς να κατευθύνονται στις κυλιόμενες σκάλες και να αποχωρούν από τον σταθμό προς αναζήτηση άλλου τρόπου να μεταβούν στον προορισμό τους.