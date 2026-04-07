Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση

Τη ζωή της έχασε μία γυναίκα στα Μετέωρα, μετά από πτώση σε βράχους.

Η γυναίκα βρισκόταν σε μονή των Μετεώρων όταν βρέθηκε στο κενό.

Νεκρή γυναίκα στα Μετέωρα: Πώς συνέβη

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η γυναίκα φέρεται να είχε αφήσει την τσάντα της, η οποία περιείχε τα στοιχεία της, στις τουαλέτες της μονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό κατέγραψε τυχαία με την κάμερά του επισκέπτης της μονής.

Υπό έρευνα είναι όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της πτώσης.

Με πληροφορίες από Tameteora