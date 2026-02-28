Meteo: Άστατος με αρκετή συννεφιά ο καιρός σήμερα - Πού αναμένονται βροχές

Άστατος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Meteo.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία για το Σάββατο, σύμφωνα με το Meteo το σκηνικό του καιρού αναμένεται να περιλαμβάνει αρκετή συννεφιά αλλά και διαστήματα με ήλιο.

Αναλυτικότερα, σε ορισμένες περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως μέχρι το μεσημέρι στη βόρεια και κεντρική χώρα, ενώ από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα κάνει περισσότερο κρύο τις πρωινές ώρες, με τιμές κοντά στο μηδέν, ενώ στα νότια και στα νησιά ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι μέτριας έντασης, που στο νοτιοανατολικό τμήμα θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι πιο ασθενείς και μεταβαλλόμενοι.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo, στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με «ανοίγματα» στον καιρό κυρίως μετά το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί σε ήπια επίπεδα.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται σύννεφα και πιθανότητα για ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε χαμηλά αλλά κανονικά για την εποχή επίπεδα.