Meteo: Ανοιξιάτικος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα - Πού αναμένονται βροχές και ισχυροί άνεμοι

Ήλιος και σύννεφα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού της Κυριακής, σύμφωνα με το Meteo.

Σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo, ο καιρός αναμένεται γενικά ήπιος, με νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στο Ιόνιο, ενώ από το μεσημέρι και μετά ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στη βόρεια Ελλάδα οι ελάχιστες τιμές θα είναι χαμηλότερες, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία όπου το θερμόμετρο θα πέσει κοντά στον 1 βαθμό.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι κυρίως βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo για τον καιρό σήμερα στην Αττική, θα είναι αρχικά αίθριος, με νεφώσεις να εμφανίζονται από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου.