Meteo: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα - Βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Με τοπικές βροχές κυρίως στην Κέρκυρα και σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo για τον καιρό της Κυριακής, προβλέπονται αρχικά βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα, ενώ υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστούν και περιοχές της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα ξεκινήσει με σχετικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν μέσα στην ημέρα. Κατά τόπους αναμένονται βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε πεδινά τμήματα της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Το βράδυ και νωρίς το πρωί ενδέχεται να περιοριστεί τοπικά η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει από 2 έως περίπου 12 με 14 βαθμούς.

Στην Ήπειρο το θερμόμετρο θα δείξει από 3 έως 15 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται τιμές από 5 έως 16 με 18 βαθμούς.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει από 7 έως 17 βαθμούς, ενώ στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως περίπου 13 με 14 βαθμούς. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 5 έως 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο αλλά και στην περιοχή των Κυθήρων θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και κατά τόπους έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι πιο ασθενείς και μεταβλητών διευθύνσεων, με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 4 μποφόρ.

Meteo: Ο καιρός σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo, στην Αττική και ειδικότερα στην Αθήνα αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα ξεκινήσει με σχετικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς βροχοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.