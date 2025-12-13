«Μεταξύ 5-10 χρονών» το παιδί που πέθανε από καρκίνο στην Ελλάδα και είχε γεννηθεί από το σπέρμα του Δανού δότη

Ηχηρή αίσθηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες εντός και εκτός Ελλάδας, η υπόθεση του Δανού δότη σπέρματος που έφερε μια γενετική μετάλλαξη που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και έχει γίνει πατέρας τουλάχιστον 197 παιδιών σε όλη την Ευρώπη.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος της Δανίας (ESB), η οποία είναι υπεύθυνη για την προμήθεια των δειγμάτων, παραδέχθηκε ότι η μετάλλαξη δε θα μπορούσε να ανιχνευθεί κατά τους ελέγχους και πως ο συγκεκριμένος άνδρας «αποκλείστηκε αμέσως» μόλις εντοπίστηκε το γονίδιο καρκίνου.

Ωστόσο, ορισμένα από τα παιδιά έχουν ήδη πεθάνει και για όσα κληρονομήσουν τη μετάλλαξη ο κίνδυνος να εμφανίσουν καρκίνο στη ζωή τους είναι πολύ μεγάλος. Μόνο στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί 18 παιδιά σε 11 οικογένειες από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη και κάποια από αυτά εμφάνισαν καρκίνο σε νεαρή ηλικία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» το μεσημέρι της Παρασκευής, ο καθηγητής παιδιατρικής αιματολογίας-ογκολογίας Αντώνης Καττάμης μιλώντας για την πρωτοφανή υπόθεση, αναφέρθηκε στο μέλος μιας οικογένειας με τρία παιδιά στην Ελλάδα, τα οποία γεννήθηκαν από τον Δανό δότη σπέρματος και πέθανε από καρκίνο.

«Δυστυχώς ο ανήλικος κατέληξε από τον καρκίνο. Ήταν μεταξύ 5-10 χρονών. Δύο χρόνια μετά εμφάνισε και το δεύτερο αδελφάκι του παιδιού που χάθηκε. Σε αυτή τη φάση είμαστε σε φάση θεραπείας και σαφώς όπως για όλα τα παιδιά που έχουν καρκίνο, ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά σίγουρα είναι μια δύσκολη περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα, ξέρουμε ότι 1 στα 10 παιδιά που θα κάνει καρκίνο έχει κάποιο γονίδιο που το προδιαθέτει να το αναπτύξει. Βρήκαμε ότι ένας από τους ασθενής μας, ο πρώτος ασθενής μας που αναφέρουμε, είχε μια περίεργη μετάλλαξη στο TP53, το οποίο δεν είχε περιγραφεί στο παρελθόν.

Το ανακοινώσαμε σε κάποιες συγκεντρώσεις επιστημονικές, ήρθαν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι από το εξωτερικό και μας είπαν ότι το έχουμε και εμείς σε δικά μας παιδιά. Άρχισε να δημιουργείται μια εικόνα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Όταν συγκρίναμε και τις πληροφορίες ότι αυτά τα παιδιά ήταν όλα μετά από εξωσωματική, καταλάβαμε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στον δότη», συνέχισε.

«Στην Ελλάδα, γεννήθηκαν 18 παιδιά, σε 11 οικογένειες. Το γονίδιο ΤΡ 53 με την καρκινογόνο μετάλλαξη, του οποίου ήταν φορέας ο Δανός δότης «7069 Kjeld», έχει εντοπιστεί σε 4 άτομα. Δύο νόσησαν με καρκίνο σε βρεφική ηλικία, δυστυχώς το ένα έχει «καταλήξει». Στις συγκεκριμένες δύο οικογένειες, δυστυχώς το ένα παιδί μάς έχει ‘καταλήξει’ και τα άλλα είναι σε παρακολούθηση, ελπίζοντας ότι δεν θα αναπτύξουν κάποιον καρκίνο», κατέληξε.