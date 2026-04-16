Μεταξουργείο: Στο νοσοκομείο 40χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

Σοβαρό περιστατικό με επίθεση με μαχαίρι, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Μεταξουργείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις περίπου στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ στο Μεταξουργείο.

Εκεί, ένας άγνωστος πλησίασε έναν 40χρονο άνδρα την ώρα που κινούνταν πεζός, τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι και στη συνέχεια του αφαίρεσε ένα τσαντάκι που είχε μαζί του, πριν διαφύγει από το σημείο.

Μεταξουργείο: Στο νοσοκομείο τραυματισμένος ο 40χρονος

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες αναζητούν τον δράστη και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.